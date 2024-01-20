Свищёв назвал примером для спортивных функционеров рукопожатие россиянки и украинки
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«Это правильный пример для взрослых спортсменов и тех спортивных функционеров, у которых уже глаза из орбит вылезают в порывах загнобить собственных спортсменов различными запретами», — цитирует Свищёва ТАСС.
Он подчеркнул, что украинская теннисистка проявила «личную смелость и храбрость, правильные манеры и уважение к сопернице».
«Поведению совсем юной спортсменки должны последовать и взрослые, а также функционеры, занимающиеся политическими интригами», — добавил Свищёв.
Спортсмены c Украины отказываются приветствовать россиян и белорусов на международных соревнованиях после начала СВО. Минчева и Котляр обменялись рукопожатиями после матча первого круга юниорского Australian Open. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки.
Ранее отец Котляр заявил, что пожать руку Минчевой на Australian Open было ошибкой.