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Свищёв назвал примером для спортивных функционеров рукопожатие россиянки и украинки

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что украинка Елизавета Котляр подала пример политикам, пожав руку россиянке Владе Минчевой на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2024 года среди юниоров.
Свищёв назвал примером для спортивных функционеров рукопожатие россиянки и украинки
  • AP
  • © Kelly Barnes

«Это правильный пример для взрослых спортсменов и тех спортивных функционеров, у которых уже глаза из орбит вылезают в порывах загнобить собственных спортсменов различными запретами», — цитирует Свищёва ТАСС.

Он подчеркнул, что украинская теннисистка проявила «личную смелость и храбрость, правильные манеры и уважение к сопернице».

«Поведению совсем юной спортсменки должны последовать и взрослые, а также функционеры, занимающиеся политическими интригами», — добавил Свищёв.

Спортсмены c Украины отказываются приветствовать россиян и белорусов на международных соревнованиях после начала СВО. Минчева и Котляр обменялись рукопожатиями после матча первого круга юниорского Australian Open. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки.

Ранее отец Котляр заявил, что пожать руку Минчевой на Australian Open было ошибкой.

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