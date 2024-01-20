Канчельскис назвал кощунством жалобы футболистов РПЛ на повышение цен на продукты
- РИА Новости
«Как футболисты, которые играют в РПЛ, могут жаловаться на повышение цен на продукты? С их стороны это ужасное кощунство. Полнейшее безобразие, которое творится не от большого ума этих ребят», — цитирует его слова Sport24.
Главный тренер киргизского «Мурас Юнайтед» подчеркнул, что в его молодости «у людей были совершенно другие понятия и ценности».
«Никто из футболистов и других спортсменов не жаловался, хотя бывало, что мы недоедали. Довольствовались тем, что есть», — добавил Канчельскис.
Агкацев в середине января заявил , что яйца не должны стоить 150 рублей.
Ранее в Росстате сообщили, что самыми подорожавшими товарами в России по итогам прошлого года стали яйца, помидоры и груши.