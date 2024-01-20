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Канчельскис назвал кощунством жалобы футболистов РПЛ на повышение цен на продукты

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» считает, что голкиперу «Краснодара» Станиславу Агкацеву не стоит жаловаться на цены на продукты в России.
Канчельскис назвал кощунством жалобы футболистов РПЛ на повышение цен на продукты
  • РИА Новости

«Как футболисты, которые играют в РПЛ, могут жаловаться на повышение цен на продукты? С их стороны это ужасное кощунство. Полнейшее безобразие, которое творится не от большого ума этих ребят», — цитирует его слова Sport24.

Главный тренер киргизского «Мурас Юнайтед» подчеркнул, что в его молодости «у людей были совершенно другие понятия и ценности».

«Никто из футболистов и других спортсменов не жаловался, хотя бывало, что мы недоедали. Довольствовались тем, что есть», — добавил Канчельскис.

Агкацев в середине января заявил , что яйца не должны стоить 150 рублей.

Ранее в Росстате сообщили, что самыми подорожавшими товарами в России по итогам прошлого года стали яйца, помидоры и груши.



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