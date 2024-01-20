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Губерниев: Абаскаля могут позвать даже тренером по стрельбе к биатлонистам

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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость об интересе «Кадиса» к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.
Губерниев: Абаскаля могут позвать даже тренером по стрельбе к биатлонистам
  • Gettyimages.ru

«Любая информация выглядит правдоподобно, что касается Абаскаля. Я ничему вообще уже не удивляюсь давно. Не исключено, что после сегодняшних результатов, его могут позвать даже тренером по стрельбе к биатлонистам», — заявил Губерниев Metaratings.ru.

По информации журналиста Анхеля Альвареса, испанец является наиболее предпочтительным кандидатом на замену действующему главному тренеру команды Серхио Гонсалесу. После 21 тура испанской Ла Лиги «Кадис» набрал 15 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

После 18 туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» с 30 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице.

34-летний испанец работает в московском клубе с 2022 года.

Ранее португальский агент Паулу Барбоза предположил, что Абаскалю нецелесообразно менять «Спартак» на «Кадис».

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