RT в Telegram
Подпишись

Шевченко: лыжное прошлое научило меня раскладывать силы по дистанции

Короткая ссылка
Представляющая Свердловскую область Наталия Шевченко рассказала, что помогло ей одержать победу в спринте на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.
Шевченко: лыжное прошлое научило меня раскладывать силы по дистанции
  • РИА Новости

«Лыжное прошлое научило меня правильно раскладывать силы по дистанции, что сегодня мне помогло. Скольжение тяжёлое, трасса вся разбитая, очень много снега, поэтому по большей части сегодня решала стрельба», — заявила Шевченко Metaratings.ru.

Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 24 минуты 55,2 секунды. Второй и третьей финишировали Анастасия Егорова (+10,3) и Анастасия Батманова (+20,0) соответственно.

21 января пройдёт масс-старт у мужчин на 15 км в 10:00 мск, у женщин — на 12,5 км в 13:00 мск.

Ранее Шевченко поделилась эмоциями после победы в спринте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить