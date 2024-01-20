Шевченко: лыжное прошлое научило меня раскладывать силы по дистанции

Представляющая Свердловскую область Наталия Шевченко рассказала, что помогло ей одержать победу в спринте на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.

«Лыжное прошлое научило меня правильно раскладывать силы по дистанции, что сегодня мне помогло. Скольжение тяжёлое, трасса вся разбитая, очень много снега, поэтому по большей части сегодня решала стрельба», — заявила Шевченко Metaratings.ru.

Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 24 минуты 55,2 секунды. Второй и третьей финишировали Анастасия Егорова (+10,3) и Анастасия Батманова (+20,0) соответственно.

21 января пройдёт масс-старт у мужчин на 15 км в 10:00 мск, у женщин — на 12,5 км в 13:00 мск.

Ранее Шевченко поделилась эмоциями после победы в спринте.