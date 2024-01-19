Кечинов: «Спартак» зимой может расстаться с футболистами без игровой практики

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов затруднился назвать имена футболистов, которые могут покинуть команду в ближайшее время.

«Сложно сказать, кто будет первым кандидатом на выход из «Спартака». Это должен определять тренер, кто ему нужен. Сейчас будут сборы, где Абаскаль поймёт, кто ему нужен, а с кем надо расставаться. Футболистов, которые мало играют и редко попадают в стартовый состав, это коснётся», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал считает, что в первой команде не хватает гибкости в составе. Он дал понять, что намерен сократить число игроков.

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера положительно оценил назначение своего бывшего подопечного Дмитрия Комбарова на пост главного тренера второй команды клуба.











