Янчук считает, что Рублёв был психологически сильнее Корды

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что Андрей Рублёв и Себастьян Корда вели равную борьбу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Но Андрей оказался психологически сильнее. Он был настроен на победу, что и показал в матче. Его победа абсолютно закономерна, так как он выше в рейтинге, в классе и находится в хорошей форме. Рублёв показывает в Австралии хорошую игру и уверенно идёт по турнирной сетке», — цитирует Янчука ТАСС.

В матче 1/16 финала пятая ракетка мира одержал победу над Кордой со счётом 6:2, 7:6, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 59 минут.

В следующем раунде Рублёв встретится с австралийцем Алексом де Минором.

Призовой фонд Australian Open — 2024 составляет порядка $57,8 млн.

Ранее сообщалось, что Рублёв спас кузнечика во время матча Australian Open с Кордой.