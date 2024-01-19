Парижские букинисты оспорят решение мэрии о демонтаже киосков на время ОИ-2024
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«Решение генеральной ассамблеи по Играм 2024 года принято единогласно: букинисты через суд оспорят демонтаж киосков», — сообщает ТАСС.
Власти Парижа приняли решение освободить пространство на набережной Сены для зрителей на церемонии открытия, которая пройдёт на воде.
Олимпиада состоится в столице Франции с 26 по 11 августа.
Ранее сообщалось, что ОКР в соцсетях отреагировал на нашествие клопов в Париже перед Олимпиадой.