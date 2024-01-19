Парижские букинисты оспорят решение мэрии о демонтаже киосков на время ОИ-2024

Участники Культурной ассоциации букинистов Парижа выступили резко против демонтажа на время Олимпиады более 400 киосков с книгами, картинами и сувенирами, расположенных на набережной реки Сены.

«Решение генеральной ассамблеи по Играм 2024 года принято единогласно: букинисты через суд оспорят демонтаж киосков», — сообщает ТАСС.

Власти Парижа приняли решение освободить пространство на набережной Сены для зрителей на церемонии открытия, которая пройдёт на воде.

Олимпиада состоится в столице Франции с 26 по 11 августа.

Ранее сообщалось, что ОКР в соцсетях отреагировал на нашествие клопов в Париже перед Олимпиадой.





