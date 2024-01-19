Бетербиев: серьёзные люди взялись организовать бой с Биволом в 2024 году
«Думаю, он состоится в этом году. Есть и разговоры, и предпосылки. Серь1зные люди взялись. В ближайшее время ясность будет», — цитирует Бетербиева «Матч ТВ».
По его словам, Саудовская Аравия заинтересована в проведении объединительного боя за статус абсолютного чемпиона мира.
«80–90%, что он будет именно там. Бивол — хороший боксер. Последний бой его не смотрел. Готовился к своему. Только когда подписываю контракт, начинаю смотреть бои», — добавил Бетербиев.
На счету 38-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом) в 20 поединках. В активе непобеждённого 33-летнего Бивола 21 победа (11 нокаутом).
Ранее Бетербиев признался, что обсуждал с организаторами бой против Бивола