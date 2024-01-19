Рублёв признался, что дал волю эмоциям во втором сете матча с Кордой

Россиянин Андрей Рублёв рассказал о решающей ситуации в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису с американцем Себастьяном Кордой.

«Во втором сете в трудный момент я закричал, потому что чувствовал, что я действительно напряжён. Я дал волю своим эмоциям. Потом я сыграл хорошо, это был переломный момент», — заявил Рублёв на корте после матча.

Вместе с тем 26-летний теннисист из России признался, что очень счастлив выходу в четвёртый раунд турнира.

«Как мне удаётся так сильно бить по мячу? Я тоже хотел бы это знать. У каждого игрока есть своё оружие. Иногда одной силы недостаточно. Но у меня много слабых мест и мне нужно их улучшить», — добавил Рублёв.

В матче 1/16 финала пятая ракетка мира одержал победу над Кордой со счётом 6:2, 7:6, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 59 минут.

В следующем раунде Рублёв встретится с австралийцем Алексом де Минором.

Призовой фонд Australian Open — 2024 составляет порядка $57,8 млн.

Ранее сообщалось, Рублёв спас кузнечика во время матча Australian Open с Кордой.





















