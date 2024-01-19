Metaratings: Круговой вернулся в Петербург, чтобы приступить к тренировкам с «Зенитом-2»

19 января защитник «Зенита» Данил Круговой должен приступить к тренировкам со второй командой санкт-петербургского клуба.

По информации Metaratings, игрок покинул расположение основной команды в Абу-Даби (ОАЭ). Он будет готовиться с «Зенитом-2» к возобновлению сезона.

25-летний Круговой подписал контракт с ЦСКА до лета 2028 года. Соглашение с ним начнёт действовать с 4 июня 2024-го. Во второй половине сезона-2023/24 игрок будет получать игровую практику в «Зените-2».

Ранее сообщалось, что Круговой стал первым игроком за 27 лет, который сменил «Зенит» на ЦСКА.