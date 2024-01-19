Джокович — второй теннисист, выигравший более 30 матчей подряд на Australian Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович отметился очередным достижением на Открытом чемпионате Австралии 2024 года в Мельбурне.

В матче третьего круга сербский теннисист одержал победу над аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (7:2). Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты.

Таким образом, Джокович выиграл 31 матч подряд на Australian Open. Он стал вторым теннисистом, одержавшим более 30 побед на этом турнире. Рекорд принадлежит американке Монике Селеш, которая выиграла 33 матча подряд на AO в период с 1991-го по 1999 год.

Ранее сообщалось, что Джокович — первый теннисист в истории, сыгравший по 100 матчей на каждом ТБШ.