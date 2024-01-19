RT в Telegram
Подпишись

Тимофеева — о победе над Хаддад-Майей: это новый опыт для меня, и я наслаждаюсь каждой секундой

Короткая ссылка
Российская теннисистка Мария Тимофеева прокомментировала свою победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей в третьем раунде Australian Open.
Тимофеева — о победе над Хаддад-Майей: это новый опыт для меня, и я наслаждаюсь каждой секундой
  • Gettyimages.ru

«Для меня это будет уже третья неделя, если считать квалификацию. Как в сказке, да? Но с такой потрясающей поддержкой трибун ощущение, что возможно всё! Спасибо, что так поддерживаете меня, это многое значит. Это новый опыт для меня, и я наслаждаюсь каждой секундой», — сказала Тимофеева после матча.

В матче третьего круга россиянка одержала победу над 12-й ракеткой мира Хаддад-Майей со счётом 7:5 (9:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут.

В следующем раунде Тимофеева сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева стала обладателем уникального достижения после выхода в 1/8 финала Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить