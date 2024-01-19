Тимофеева — о победе над Хаддад-Майей: это новый опыт для меня, и я наслаждаюсь каждой секундой

Российская теннисистка Мария Тимофеева прокомментировала свою победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей в третьем раунде Australian Open.

«Для меня это будет уже третья неделя, если считать квалификацию. Как в сказке, да? Но с такой потрясающей поддержкой трибун ощущение, что возможно всё! Спасибо, что так поддерживаете меня, это многое значит. Это новый опыт для меня, и я наслаждаюсь каждой секундой», — сказала Тимофеева после матча.

В матче третьего круга россиянка одержала победу над 12-й ракеткой мира Хаддад-Майей со счётом 7:5 (9:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут.

В следующем раунде Тимофеева сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева стала обладателем уникального достижения после выхода в 1/8 финала Australian Open.