Каливод — о победе Андреевой над Парри: Мирра ещё не научилась бояться соперников

Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал выход российской теннисистки Мирры Андреевой в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года в Мельбурне после победы в матче с француженкой Диан Парри.

«Андреева ещё не научилась бояться, у неё нет страха перед соперниками, и, как мне кажется, окружение Мирры не ставит перед ней сверхъестественных задач и оберегает её, стараясь не ругать. Если это делать, то это сразу окажет негативное воздействие на молодого спортсмена. Что касается других аспектов, у Андреевой есть техника, подача, рост и весовые показатели, которые просто великолепны», — сказал Каливод RT.

Он также считает, что 2024 год будет очень важен для Андреевой.

«Прежде всего не стоит забывать, что у Мирры скоро начнётся тот период, когда ей будет необходимо подтверждать свои очки за всё то, что она наиграла в прошлом году, особенно во второй половине календаря. Так что второй, третий и четвёртый кварталы 2024 года будут крайне важны для неё, и вопрос, сумеет ли она выдержать это давление», — добавил он.

Ранее Тимофеева вышла в четвёртый круг Australian Open.