Быстров считает, что у футболиста Нино не будет проблем с адаптацией в «Зените»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о переходе защитника Нино в «Зенит».

«Если Семак его хотел, значит, будет ему доверять. Поэтому у него никаких проблем нет. Вроде бы уехал далеко от Бразилии, но присоединился к своим соотечественникам. Никаких проблем с адаптацией не должно быть», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

5 января санкт-петербургская команда подписала соглашение с 26-летним бразильцем до конца сезона-2027/28. В прошедшем сезоне защитник забил пять голов и отдал две голевые передачи в 55 матчах за «Флуминенсе» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €11 млн.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном переходе форварда Матео Кассьерры в Саудовскую Аравию.