Дмитриева: Андреева совершила чудо, победив Парри на Australian Open

18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева высказалась о победе россиянки Мирры Андреевой над француженкой Диан Парри в матче третьего круга Australian Open.

«Сегодня Мирра совершила чудо. Я восхищаюсь её выдержкой и хладнокровием. Несмотря на то что она уступала — 1:5, она немного поменяла игру, обострила её, взяв инициативу целиком в свои руки. Парри действовала только по команде Андреевой», — цитирует Дмитриеву РИА Новости.

В матче третьего круга 16-летняя теннисистка победила Парри со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут.

В следующем раунде Андреева встретится с победительницей матча Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Ранее Андреева стала обладателем уникального достижения после выхода в 1/8 финала Australian Open.