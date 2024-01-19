«Евро-Футбол»: в «Спартаке» готовы предложить Джикии контракт на сумму €1,5 млн в год

Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить защитнику Георгию Джикии.

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», руководство «Спартака» готово предложить контракт защитнику. Клуб не предложит игроку зарплату выше, чем €1,5 млн в год.

Россиянин в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. В последний раз 30-летний защитник выходил на поле в начале октября. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона.

Ранее агент Сафонов заявил, что «Спартаку» нужно продлить контракт с Джикией.