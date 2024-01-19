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Тарасенко обошёл Малахова и сравнялся с Твердовским по количеству матчей за карьеру в НХЛ

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Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко отметился забитой шайбой с «Монреаль Канадиенс» в матче НХЛ.

Встреча на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (США) завершилась со счётом 6:2.

Таким образом, россиянин провёл 713 матч за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обошёл соотечественника Владимира Малахова (712) и сравнялся с Олегом Твердовским. 

«Оттава» с 32 очками располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Монреаль»  с 45 очками занимает 13-е место.

Ранее Кучеров достиг отметки в 500 результативных передач в НХЛ.

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