RT в Telegram
Подпишись

Мюллер: сборная Германии может выиграть Евро-2024, но мы должны поубавить высокомерие

Короткая ссылка
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от выступления сборной Германии по футболу на домашнем чемпионате Европы 2024 года.
Мюллер: сборная Германии может выиграть Евро-2024, но мы должны поубавить высокомерие
  • © пресс-служба клуба "Бавария"

«Я уверен, что мы способны выиграть Евро. При этом все, кто причастен к немецкому футболу, а особенно мы, игроки, должны поубавить высокомерие», — цитирует Мюллера Bayern & Germany.

Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Немецкая команда сыграет в группе A со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Мюллер поздравил фанатов с Рождеством на 100 языках мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить