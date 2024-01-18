Мюллер: сборная Германии может выиграть Евро-2024, но мы должны поубавить высокомерие
- © пресс-служба клуба "Бавария"
«Я уверен, что мы способны выиграть Евро. При этом все, кто причастен к немецкому футболу, а особенно мы, игроки, должны поубавить высокомерие», — цитирует Мюллера Bayern & Germany.
Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Немецкая команда сыграет в группе A со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарии.
Ранее сообщалось, что Мюллер поздравил фанатов с Рождеством на 100 языках мира.