Мюллер: сборная Германии может выиграть Евро-2024, но мы должны поубавить высокомерие

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от выступления сборной Германии по футболу на домашнем чемпионате Европы 2024 года.

«Я уверен, что мы способны выиграть Евро. При этом все, кто причастен к немецкому футболу, а особенно мы, игроки, должны поубавить высокомерие», — цитирует Мюллера Bayern & Germany.

Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Немецкая команда сыграет в группе A со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Мюллер поздравил фанатов с Рождеством на 100 языках мира.