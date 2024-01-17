Бабаев: с нетерпением будем ждать Кругового в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о переходе в состав армейцев Данила Кругового из «Зенита».

«Нам бы хотелось, чтобы Даня присоединился к нашему клубу уже в это трансферное окно, добавил конкуренции. Возможно, нам ещё предстоят определённые этапы диалога. В любом случае с нетерпением будем ждать его в нашей команде», — цитирует Бабаева пресс-служба красно-синих.

Московский ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с Круговым до лета 2028 года. 25-летний защитник является воспитанником сине-бело-голубых.

Россиянин во второй половине сезона-2023/24 будет получать игровую практику в «Зените-2».

ЦСКА с 28 очками по итогам 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице. «Зенит» (36) — второе. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что Круговой придаст армейцам вариативности благодаря российскому паспорту.