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Смагин: турнир в Нидерландах важен для Непомнящего в стратегическом плане

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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что Ян Непомнящий решает задачи оптимальной подготовки к турниру претендентов на элитном соревновании в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Смагин: турнир в Нидерландах важен для Непомнящего в стратегическом плане
  • AFP
  • © AFP

«Ян — опытный боец и хорошо знает, как к нему надо подходить. Ему важно участвовать в соревновании, он по духу игровик и очень хорошо себя чувствует в шахматной атмосфере Вейк-ан-Зее, это придаёт ему уверенности», — цитирует Смагина РИА Новости.

По его мнению, Непомнящий не ставит задачу обязательно выиграть турнир в Вейк-ан-Зее.

«Не могу сказать, что в первых турах его игра впечатлила. Но неважно, какое место он в итоге займёт», — заключил Смагин.

Турнир претендентов состоится со 2 по 25 апреля в Торонто (Канада). Непомнящий будет представлять на соревнованиях Россию.

Ранее сообщалось, что лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен принял решение отказаться от участия в турнире претендентов.

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