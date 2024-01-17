Алдонин: Круговой придаст ЦСКА вариативности благодаря российскому паспорту

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о переходе в состав армейцев Данила Кругового из «Зенита».

«На мой взгляд, это очень хороший трансфер. Самое главное, чтобы у него со здоровьем всё было в порядке и он не потерял игровой тонус. Сейчас Круговой будет в «Зените-2» — до мая. Наверное, это не лучший вариант для получения игровой практики. Переход в ЦСКА — это плюс для Кругового, потому что он в последнее время не очень часто играл в «Зените».

Срок контракта достаточно большой, это говорит о том, что команда серьёзно рассчитывает на Кругового в качестве усиления. В любом случае это игрок с российским паспортом, который придаст армейцам вариативности в условиях лимита. Конечно, сейчас в составе команды есть защитники, которые играют достаточно успешно, — это Гайич и Келлвен. Однако я не думаю, что между ними возникнут какие-то недопонимания в раздевалке», — сказал Алдонин RT.

Ранее бывший хавбек петербургского «Зенита» Константин Лепёхин признался, что ему трудно комментировать переход Кругового в московский ЦСКА.