Костомаров опубликовал видео, как летает на флайборде
- РИА Новости
«Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю. Хоть и невысоко», — написал Костомаров под роликом.
10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее чемпионка мира по блицу 2023 года в Самарканде Валентина Гунина рассказала, что её мотивирует история Костомарова.