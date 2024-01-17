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Костомаров опубликовал видео, как летает на флайборде

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео в своём Telegram-канале, как занимается гидрофлаем.
Костомаров опубликовал видео, как летает на флайборде
  • РИА Новости

«Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю. Хоть и невысоко», — написал Костомаров под роликом.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее чемпионка мира по блицу 2023 года в Самарканде Валентина Гунина рассказала, что её мотивирует история Костомарова.

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