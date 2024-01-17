Нара: у Икарди было четыре телефона, чтобы связываться с разными женщинами

Ванда Нара, агент и жена нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, высказалась о его связях с разными женщинами.

«У него было четыре телефона. Он разделил женщин по континентам. Это настоящее безумие. Один телефон был «хорошим», на него звонили из клуба, отвечала я. Остальные предназначались для женщин», — приводит слова Нары Mundo Deportivo.

30 июля стало известно, что Икарди подписал с «Галатасараем» контракт на три года с зарплатой €6 млн за сезон.

В текущем сезоне футболист провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее в Турции опровергли слухи об отмене Суперкубка в Эр-Рияде из-за Эрдогана.