Нара: у Икарди было четыре телефона, чтобы связываться с разными женщинами
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«У него было четыре телефона. Он разделил женщин по континентам. Это настоящее безумие. Один телефон был «хорошим», на него звонили из клуба, отвечала я. Остальные предназначались для женщин», — приводит слова Нары Mundo Deportivo.
30 июля стало известно, что Икарди подписал с «Галатасараем» контракт на три года с зарплатой €6 млн за сезон.
В текущем сезоне футболист провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее в Турции опровергли слухи об отмене Суперкубка в Эр-Рияде из-за Эрдогана.