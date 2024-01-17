В ACA сообщили, что бой Полпудников — Омаров пройдёт 25 февраля

Российский боец Ислам Омаров проведёт поединок с Алексеем Полпудниковым в полуфинале Гран-при полулёгкой весовой категории.

Как сообщил президент ACA Алексей Яценко, бой пройдёт 25 февраля в Краснодаре.

В активе Омарова 11 побед и ни одного поражения. У Полпудникова 32 победы и девять поражений.

Ранее сообщалось, что Дек заменит Борисова в полуфинале Гран-при ACA.