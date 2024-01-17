В ACA сообщили, что бой Полпудников — Омаров пройдёт 25 февраля
Российский боец Ислам Омаров проведёт поединок с Алексеем Полпудниковым в полуфинале Гран-при полулёгкой весовой категории.
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Как сообщил президент ACA Алексей Яценко, бой пройдёт 25 февраля в Краснодаре.
В активе Омарова 11 побед и ни одного поражения. У Полпудникова 32 победы и девять поражений.
Ранее сообщалось, что Дек заменит Борисова в полуфинале Гран-при ACA.
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