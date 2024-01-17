Генич признался, что проиграл почти 20 млн рублей на ставках

Комментатор и журналист Константин Генич высказался о ставках в спорте.

«Мне в комментариях пишут, мол, лудоман, всё проиграл. Если бы я всё проиграл, я бы не мог приехать сюда, на шоу, на машине, не смог бы купить дом, о котором долго мечтал. Это не лудомания. Проиграл 15—20 миллионов. Это глупость, я признаю», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Он также рассказал, что максимальный единоразовый выигрыш составил порядка 300 тыс. рублей.

1 июля 2009 года ведение игорного бизнеса было запрещено на территории России, за исключением пяти специально организованных игорных зон в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.

Ранее Генич сравнил «БроукБойз» со столичным «Динамо».