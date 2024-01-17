RT в Telegram
Подпишись

Генич признался, что проиграл почти 20 млн рублей на ставках

Короткая ссылка
Комментатор и журналист Константин Генич высказался о ставках в спорте.
Генич признался, что проиграл почти 20 млн рублей на ставках
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Мне в комментариях пишут, мол, лудоман, всё проиграл. Если бы я всё проиграл, я бы не мог приехать сюда, на шоу, на машине, не смог бы купить дом, о котором долго мечтал. Это не лудомания. Проиграл 15—20 миллионов. Это глупость, я признаю», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Он также рассказал, что максимальный единоразовый выигрыш составил порядка 300 тыс. рублей.

1 июля 2009 года ведение игорного бизнеса было запрещено на территории России, за исключением пяти специально организованных игорных зон в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.

Ранее Генич сравнил «БроукБойз» со столичным «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить