Валуев — о принципах IIHF по допуску сборных: Израиль — это другое
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- © Anatoly Lomokhov
«Потому что Израиль — это другое», — цитирует бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) «Матч ТВ».
17 января IIHF разрешила сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе ЧМ-2024 до 20 лет. Турнир состоится в болгарской Софии с 22 по 29 января.
Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Валуев отреагировал на решение некоторых российских спортсменов сменить гражданство.