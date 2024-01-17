Валуев — о принципах IIHF по допуску сборных: Израиль — это другое

Депутат Госдумы Николай Валуев лаконично высказался о том, что Международная федерация хоккея (IIHF) допустила сборную Израиля к соревнованиям, но сохранила санкции в отношении России.

«Потому что Израиль — это другое», — цитирует бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) «Матч ТВ».

17 января IIHF разрешила сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе ЧМ-2024 до 20 лет. Турнир состоится в болгарской Софии с 22 по 29 января.

Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Валуев отреагировал на решение некоторых российских спортсменов сменить гражданство.