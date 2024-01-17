Главу Федерации триатлона Кузбасса арестовали по делу о взятках

У президента Федерации триатлона Кемеровской области Николая Ярощука возникли проблемы с законом.

Центральный районный суд Кемерова отправил спортивного чиновника под стражу после предъявления обвинений в даче взятки экс-главе Регионального центра спортивных сооружений (РЦСС) Кемеровской области и президенту федерации кикбоксинга региона Владиславу Нефёдову, сообщает ТАСС со ссылкой на объединённый пресс-центр судов.

Ярощук будет находиться под стражей до 9 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что трёх судей и директора клуба в Узбекистане пожизненно отстранили за взятки.











