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Главу Федерации триатлона Кузбасса арестовали по делу о взятках

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У президента Федерации триатлона Кемеровской области Николая Ярощука возникли проблемы с законом.
Главу Федерации триатлона Кузбасса арестовали по делу о взятках
  • globallookpress.com

Центральный районный суд Кемерова отправил спортивного чиновника под стражу после предъявления обвинений в даче взятки экс-главе Регионального центра спортивных сооружений (РЦСС) Кемеровской области и президенту федерации кикбоксинга региона Владиславу Нефёдову, сообщает ТАСС со ссылкой на объединённый пресс-центр судов.

Ярощук будет находиться под стражей до 9 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что трёх судей и директора клуба в Узбекистане пожизненно отстранили за взятки.





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