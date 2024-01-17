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«Матч ТВ»: в ближайшее время Джокович получит приглашение от РФС на матч Россия — Сербия

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Сербский теннисист Новак Джокович может посетить товарищеский матч с участием сборной России с командой Сербии.
«Матч ТВ»: в ближайшее время Джокович получит приглашение от РФС на матч Россия — Сербия
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

«Нам известно о том, что российская сторона намерена пригласить Новака. Насколько я знаю, приглашение будет вручено команде Новака в ближайшее время. В любом случае, решение о возможном визите в Москву будет принято ближе к дате проведения футбольного матча», — цитирует источника «Матч ТВ».

20 декабря стало известно, что сборные России и Сербии достигли договорённости о проведении товарищеского матча. Игра состоится в марте 2024 года в одном из российских городов.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Касаткина назвала матч Джоковича с Прижмичем лучшим на старте Australian Open.

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