«Матч ТВ»: в ближайшее время Джокович получит приглашение от РФС на матч Россия — Сербия
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«Нам известно о том, что российская сторона намерена пригласить Новака. Насколько я знаю, приглашение будет вручено команде Новака в ближайшее время. В любом случае, решение о возможном визите в Москву будет принято ближе к дате проведения футбольного матча», — цитирует источника «Матч ТВ».
20 декабря стало известно, что сборные России и Сербии достигли договорённости о проведении товарищеского матча. Игра состоится в марте 2024 года в одном из российских городов.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее Касаткина назвала матч Джоковича с Прижмичем лучшим на старте Australian Open.