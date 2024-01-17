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Фетисов — о допуске сборной Израиля к молодёжному ЧМ: лицемерная позиция от IIHF

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Обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) допустить молодёжную команду Израиля на чемпионат мира в Болгарии.
Фетисов — о допуске сборной Израиля к молодёжному ЧМ: лицемерная позиция от IIHF
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Меня уже ничего не удивляет касательно международных спортивных организаций. Лицемерная позиция от IIHF. Ничего нового тут», — цитирует Фетисова Sport24.

17 января IIHF разрешила сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе ЧМ-2024 до 20 лет.

Турнир состоится в болгарской Софии с 22 по 29 января.

Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Плющев назвал «шестёркой» главу IIHF Тардифа после допуска Израиля на ЧМ по хоккею.

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2024-01-17 15:28:24
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