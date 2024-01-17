Фетисов — о допуске сборной Израиля к молодёжному ЧМ: лицемерная позиция от IIHF
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«Меня уже ничего не удивляет касательно международных спортивных организаций. Лицемерная позиция от IIHF. Ничего нового тут», — цитирует Фетисова Sport24.
17 января IIHF разрешила сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе ЧМ-2024 до 20 лет.
Турнир состоится в болгарской Софии с 22 по 29 января.
Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Плющев назвал «шестёркой» главу IIHF Тардифа после допуска Израиля на ЧМ по хоккею.