Фетисов — о допуске сборной Израиля к молодёжному ЧМ: лицемерная позиция от IIHF

Обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) допустить молодёжную команду Израиля на чемпионат мира в Болгарии.

«Меня уже ничего не удивляет касательно международных спортивных организаций. Лицемерная позиция от IIHF. Ничего нового тут», — цитирует Фетисова Sport24.

17 января IIHF разрешила сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе ЧМ-2024 до 20 лет.

Турнир состоится в болгарской Софии с 22 по 29 января.

Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Плющев назвал «шестёркой» главу IIHF Тардифа после допуска Израиля на ЧМ по хоккею.