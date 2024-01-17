Камельзон: Хачанов — наша надежда, ему нужно залететь в десятку рейтинга

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о игре российского теннисиста Карена Хачанова на Открытом чемпионате Австралии.

«Карен — наша надежда. Я иногда порол его, когда он выбыл из десятки. С такими кондициями, подачей и опытом игры на сегодняшний день он должен быть в десятке. Я ему говорю, что нужно сначала снова залететь в десятку, а потом уже догонять Медведева с Рублёвым», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что ему будет очень жаль, если команда не поставит задачу попасть в топ-10 ATP.

Напомним, что россиянин обыграл американца Александра Ковачевича со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 во втором круге Australian Open. Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут.

В следующем раунде Хачанов сыграет с победителем встречи Фрэнсис Тиафо (США) — Томаш Махач (Чехия).

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова высказала мнение, что теннис является ведущим видом спорта в России.