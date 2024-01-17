Агент Антона Миранчука опроверг слухи об интересе «Бешикташа» к игроку

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука высказался об интересе со стороны «Бешикташа» к своему клиенту.

«Бешикташ» с предложением по Антону на нас не выходил. Да, куча дельцов и посредников интересуются этой темой. Никаких турецких журналистов мы не знаем, никакого согласия на переход не давали. Мы приняли решение доиграть контракт с «Локомотивом», а летом принять решение», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

Как сообщает Sabah, Миранчук не принял предложение железнодорожников по новому контракту, так как «Локомотив» захотел снизить зарплату с €2,4 млн до €1,2 млн.

По информации источника, россиянин запросил у руководства турецкого клуба зарплату в размере €3 млн.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.

Ранее в Турции назвали слухами информацию о согласии Антона Миранчука перейти в «Бешикташ».