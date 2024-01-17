Хаддад-Майя: Корнеева отлично себя проявила на Australian Open, её ждёт большое будущее
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«Корнеева — отличная теннисистка. На этой неделе она отлично себя проявила. Я немного следила за Алиной. Её ждёт большое будущее, я желаю ей всего наилучшего. Я старалась использовать все силы и эмоции, которые у меня были. Я довольна своей работой», — сказала Хаддад-Майя после матча.
В матче второго круга 16-летняя теннисистка уступила Хаддад-Майе со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.
В следующем раунде бразильянка встретится с ещё одной россиянкой — Марией Тимофеевой.
Ранее Хачанов победил Ковачевича и вышел в третий круг Australian Open.