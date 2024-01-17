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Агент Лунёва призвал наказать Медведева за жест в адрес «Спартака»

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Антон Смирнов, агент вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва, прокомментировал жест председателя правления «Зенита» Александра Медведева в адрес «Спартака».

«Есть факт высказывания. Есть огромный резонанс. Есть репутационные издержки «Спартака» и его многомиллионной аудитории. А соответственно, Медведев должен понести наказание через санкции комитета РФС по этике», — написал Смирнов в соцсетях.

Он добавил, что, если Медведев не будет наказан, значит, российский футбол находится в продажной экосистеме. По словам агента, председатель правления «Зенита» не осознал своей ошибки и многократно повторит оскорбительный жест не на камеру.

15 января в социальных сетях сине-бело-голубых появилось видео, на котором Медведев во время общения с полузащитником команды Клаудиньо показывает оскорбительный жест в адрес красно-белых. Впоследствии ролик был удалён.

Петербуржцы сыграют с москвичами в первом же после возобновления сезона, 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), который состоится ориентировочно 3 марта.

Ранее Александр Алаев заявил, что «Зенит» осознал ошибку, удалив видео с жестом Медведева.

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