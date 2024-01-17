RT в Telegram
Подпишись

Metro: МЮ готов предложить «Реалу» £130 млн за Винисиуса

Короткая ссылка
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации Metro, английский клуб готов предложить за игрока £130 млн. Отмечается, что Винисиус покинет мадридскую команду только в случае перехода в неё форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал четыре результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Ранее в «Реале» заявили, что у Мбаппе последний шанс перейти в мадридский клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить