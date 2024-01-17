Metro: МЮ готов предложить «Реалу» £130 млн за Винисиуса

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации Metro, английский клуб готов предложить за игрока £130 млн. Отмечается, что Винисиус покинет мадридскую команду только в случае перехода в неё форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал четыре результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Ранее в «Реале» заявили, что у Мбаппе последний шанс перейти в мадридский клуб.