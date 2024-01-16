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Sabah: Антон Миранчук дал согласие на переход в «Бешикташ»

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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук продолжит карьеру в «Бешикташе».

Как сообщает Sabah, Миранчук не принял предложение железнодорожников по новому контракту, так как «Локомотив» захотел снизить зарплату с €2,4 млн до €1,2 млн. 

По информации источника, россиянин запросил у руководства турецкого клуба зарплату в размере €3 млн.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.

Ранее «Аталанта» с Миранчуком разгромила «Фрозиноне» в матче Серии А.

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