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Хельвани: следующим соперником Немкова станет Каппелоцци

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Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков проведёт свой следующий поединок с бразильцем Бруно Каппелоцци.
Хельвани: следующим соперником Немкова станет Каппелоцци
  • globallookpress.com
  • © Louis Grasse/Keystone Press Agency

Как сообщает журналист Ариэль Хельвани, данный поединок состоится 24 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он войдёт в совместный кард турнира по смешанным единоборствам, организованный PFL и Bellator.

На счету 31-летнего россиянина 17 побед и два поражения в MMA. 21 июня спортсмен возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator.

Ранее Немков сообщил, что Емельяненко поможет ему подготовиться к новому бою.

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