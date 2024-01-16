Хельвани: следующим соперником Немкова станет Каппелоцци

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков проведёт свой следующий поединок с бразильцем Бруно Каппелоцци.

Как сообщает журналист Ариэль Хельвани, данный поединок состоится 24 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он войдёт в совместный кард турнира по смешанным единоборствам, организованный PFL и Bellator.

На счету 31-летнего россиянина 17 побед и два поражения в MMA. 21 июня спортсмен возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator.

Ранее Немков сообщил, что Емельяненко поможет ему подготовиться к новому бою.