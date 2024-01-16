Бушманов: в «Спартаке» от Медины ждали большего, отдачи от футболиста не было

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался об игре полузащитника Хесуса Медины.

«В «Спартаке» от Медины ждали большего, Абаскаль в том числе. Нельзя сказать, что главный тренер не доверял парагвайцу. Абаскаль доверял Медине, но отдачи, которую хотел бы видеть тренерский штаб от Хесуса, не было», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист выступает под номером 19.

В текущем сезоне хавбек провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что РФС планирует провести ретроматч между «Спартаком» и ЦСКА в 2024 году.