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Бушманов: в «Спартаке» от Медины ждали большего, отдачи от футболиста не было

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Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался об игре полузащитника Хесуса Медины.
Бушманов: в «Спартаке» от Медины ждали большего, отдачи от футболиста не было
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«В «Спартаке» от Медины ждали большего, Абаскаль в том числе. Нельзя сказать, что главный тренер не доверял парагвайцу. Абаскаль доверял Медине, но отдачи, которую хотел бы видеть тренерский штаб от Хесуса, не было», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист выступает под номером 19.

В текущем сезоне хавбек провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что РФС планирует провести ретроматч между «Спартаком» и ЦСКА в 2024 году.

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