Новичок «Зенита» Нино присоединился к команде на сборе в Абу-Даби
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Об этом сообщили сине-бело-голубые в своём Telegram-канале.
5 января санкт-петербургская команда подписала соглашение с 26-летним бразильцем до конца сезона-2027/28. В прошедшем сезоне защитник забил пять голов и отдал две голевые передачи в 55 матчах за «Флуминенсе» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €11 млн.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном переходе форварда Матео Кассьерры в Саудовскую Аравию.