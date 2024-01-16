Новичок «Зенита» Нино присоединился к команде на сборе в Абу-Даби

Новичок «Зенита» Нино прибыл в расположение команды на зимнем сборе в Абу-Даби.

Об этом сообщили сине-бело-голубые в своём Telegram-канале.

5 января санкт-петербургская команда подписала соглашение с 26-летним бразильцем до конца сезона-2027/28. В прошедшем сезоне защитник забил пять голов и отдал две голевые передачи в 55 матчах за «Флуминенсе» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €11 млн.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном переходе форварда Матео Кассьерры в Саудовскую Аравию.