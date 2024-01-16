Гулитти: Овечкин тренируется с «Вашингтоном» перед игрой с «Анахаймом»
- AP
- © Matt Slocum
Об этом сообщает журналист Том Гулитти в своих социальных сетях.
Напомним, что россиянин пропустил две предыдущие встречи «Вашинтона» с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела.
В активе Овечкина 830 шайб. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На первом располагается Уэйн Гретцки (894 гола).
Ранее гол Панарина помог «Рейнджерс» переиграть «Вашингтон» без Овечкина в НХЛ.