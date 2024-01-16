Гулитти: Овечкин тренируется с «Вашингтоном» перед игрой с «Анахаймом»

Стало известно, что российский нападающий Александр Овечкин тренируется вместе с командой перед матчем НХЛ с «Анахайм Дакс».

Об этом сообщает журналист Том Гулитти в своих социальных сетях.

Напомним, что россиянин пропустил две предыдущие встречи «Вашинтона» с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела.

В активе Овечкина 830 шайб. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На первом располагается Уэйн Гретцки (894 гола).

Ранее гол Панарина помог «Рейнджерс» переиграть «Вашингтон» без Овечкина в НХЛ.