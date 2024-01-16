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Гулитти: Овечкин тренируется с «Вашингтоном» перед игрой с «Анахаймом»

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Стало известно, что российский нападающий Александр Овечкин тренируется вместе с командой перед матчем НХЛ с «Анахайм Дакс».
Гулитти: Овечкин тренируется с «Вашингтоном» перед игрой с «Анахаймом»
  • AP
  • © Matt Slocum

Об этом сообщает журналист Том Гулитти в своих социальных сетях.

Напомним, что россиянин пропустил две предыдущие встречи «Вашинтона» с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела.

В активе Овечкина 830 шайб. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На первом располагается Уэйн Гретцки (894 гола).

Ранее гол Панарина помог «Рейнджерс» переиграть «Вашингтон» без Овечкина в НХЛ.

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