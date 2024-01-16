Плющев: Ничушкин понял, что ситуация с алкоголем будет становиться хуже

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ситуации касательно российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Человек сам решился на такой шаг. Видимо, понял, что дальше может быть только хуже. Разумный шаг, который в такой ситуации надо было предпринять. Молодец, что нашёл в себе силы. Не прячется, пытается решить проблему. Можно только пожелать ему удачи. Если сам себе не поможешь, то никто не поможет», — цитирует Плющева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что не слышал о подобных скандалах в КХЛ.

16 января НХЛ подтвердила, что Ничушкин попал в программу помощи игрокам лиги. Программа помощи помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин забил 22 гола и отдал 20 голевых передач в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Ничушкин выступил с заявлением о начале курса помощи игрокам НХЛ.