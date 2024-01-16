RT в Telegram
Подпишись

Нино признался, что перешёл в «Зенит» из-за хорошего предложения по зарплате

Короткая ссылка
Новичок «Зенита» Нино рассказал, почему принял решение перейти в российский клуб.
Нино признался, что перешёл в «Зенит» из-за хорошего предложения по зарплате
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Все остальные клубы колебались и не проявляли такой настойчивости. «Зенит» с самого начала был очень решителен, всегда проявлял большое желание подписать меня, заставлял чувствовать себя значимым. Плюс предложение было хорошим с финансовой точки зрения», — цитирует Нино NETFLU со ссылкой на TNT Sports.

5 января санкт-петербургская команда подписала соглашение с 26-летним бразильцем до конца сезона-2027/28. В прошедшем сезоне защитник забил пять голов и отдал две голевые передачи в 55 матчах за «Флуминенсе» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €11 млн.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что наставник «Зенита» Сергей Семак сможет возглавить сборную Бразилии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить