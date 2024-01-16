Нино признался, что перешёл в «Зенит» из-за хорошего предложения по зарплате

Новичок «Зенита» Нино рассказал, почему принял решение перейти в российский клуб.

«Все остальные клубы колебались и не проявляли такой настойчивости. «Зенит» с самого начала был очень решителен, всегда проявлял большое желание подписать меня, заставлял чувствовать себя значимым. Плюс предложение было хорошим с финансовой точки зрения», — цитирует Нино NETFLU со ссылкой на TNT Sports.

5 января санкт-петербургская команда подписала соглашение с 26-летним бразильцем до конца сезона-2027/28. В прошедшем сезоне защитник забил пять голов и отдал две голевые передачи в 55 матчах за «Флуминенсе» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €11 млн.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что наставник «Зенита» Сергей Семак сможет возглавить сборную Бразилии.