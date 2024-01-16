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Свёнтек обыграла Кенин и прошла во второй круг Australian Open

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Польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу над американкой Софьей Кенин в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.
Свёнтек обыграла Кенин и прошла во второй круг Australian Open
  • AP

Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

22-летняя полька сделала четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету американской теннисистки две подачи навылет, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Свёнтек встретится с победительницей игры между американкой Даниэль Коллинз и немкой Анжеликой Кербер.

Турнир с общим призовым фондом $58 млн проходит с 14 по 27 января.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Australian Open.

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