Свёнтек обыграла Кенин и прошла во второй круг Australian Open

Польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу над американкой Софьей Кенин в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

22-летняя полька сделала четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету американской теннисистки две подачи навылет, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Свёнтек встретится с победительницей игры между американкой Даниэль Коллинз и немкой Анжеликой Кербер.

Турнир с общим призовым фондом $58 млн проходит с 14 по 27 января.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Australian Open.