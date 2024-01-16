Свёнтек обыграла Кенин и прошла во второй круг Australian Open
- AP
Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2.
22-летняя полька сделала четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету американской теннисистки две подачи навылет, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге Свёнтек встретится с победительницей игры между американкой Даниэль Коллинз и немкой Анжеликой Кербер.
Турнир с общим призовым фондом $58 млн проходит с 14 по 27 января.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Australian Open.