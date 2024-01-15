Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Фрозиноне»
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В составе «Аталанты» с первых минут выйдут: Карнесекки, Колашинац, Джимсити, Скальвини, Руджери, Эдерсон, Де Рон, Хольм, Де Кетеларе, Копмейнерс, Скамакка.
У «Фрозиноне»: Турати, Бонифаци, Околи, Романьоли, Лирола, Маццители, Барренечеа, Джелли, Соуле, Арруи, Жорже.
Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение касательно карьеры Миранчука.