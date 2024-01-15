Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Фрозиноне»

«Аталанта» опубликовала стартовый состав на матч 20-го тура итальянской Серии А с «Фрозиноне».

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