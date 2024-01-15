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Надаль стал послом тенниса в Саудовской Аравии

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии.
Надаль стал послом тенниса в Саудовской Аравии
  • AFP

Об этом сообщает пресс-служба теннисной федерации королевства.

Испанец заключил долгосрочное соглашение, согласно которому он будет способствовать развитию тенниса и вдохновлять новое поколение спортсменов Саудовской Аравии. Многократный победитель турниров Большого шлема будет проводить тренировки и мастер-классы, а также откроет свою академию на территории страны.

Надаль является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Надаль планирует вернуться на корт на турнире в Дохе.

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