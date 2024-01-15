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Ягра включат в Зал славы Международной федерации хоккея

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Чешский хоккеист «Кладно» Яромир Ягр будет введен в Зал славы Международный федерации хоккея (IIHF)

Об этом сообщает пресс‑служба организации.

Торжественная церемония пройдёт во время чемпионата мира 2024 года в мае в Чехии.

В составе сборной Чехии Ягр стал олимпийским чемпионом Игр-1998 в Нагано. Также на его счету бронза Олимпиады-2006 в Турине, двукратная победа на мундиалях 2005 и 2010 годов и бронзовые медали мировых первенств (1990, 2011). Вместе с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» чех дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992).

Ранее Буре заявил, что в повестке исполкома IIHF нет вопроса о допуске сборной России.

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