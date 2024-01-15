Агент Сафонов: у Тюкавина были предложения из Италии до Нового года

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что у его клиента были предложения из Италии.

«Предложения, бывают, приходят, но мы же не будем каждый день что-то обсуждать. Мы с «Динамо» продлили контракт. В Италии в летнее трансферное окно на уровне правительства вообще был максимальный отказ от российских игроков с российским паспортом», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

5 декабря Тюкавин стал победителем премии «Первая пятёрка».

В сезоне-2023/24 21-летний футболист забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи в 29 играх Российской премьер-лиги.

Ранее Тюкавин стал лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре.