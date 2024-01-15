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Хоккеисты МХК «Толпар» считают, что запрещённые препараты попали в организм под видом витаминов

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Стало известно, как запрещённые препараты могли попасть в организм хоккеистов МХК «Толпар».
Хоккеисты МХК «Толпар» считают, что запрещённые препараты попали в организм под видом витаминов
  • Gettyimages.ru

Как сообщил источник RT среди хоккейных агентов, допинг поступал в кровь спортсменов внутривенно, через капельницы. После скандала руководство клуба почистило состав, поэтому игроки, выступающие за команду на данный момент, не имеют отношения к ситуации.

В настоящее время защитой хоккеистов и восстановлением их прав занимается группа юристов.

Информация о положительных допинг-пробах игроков «Толпара» появилась в апреле 2023 года. Позднее стало известно, что семь хоккеистов команды обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.

Ранее Буре заявил, что в повестке исполкома IIHF нет вопроса о допуске сборной России.

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