Хоккеисты МХК «Толпар» считают, что запрещённые препараты попали в организм под видом витаминов

Стало известно, как запрещённые препараты могли попасть в организм хоккеистов МХК «Толпар».

Как сообщил источник RT среди хоккейных агентов, допинг поступал в кровь спортсменов внутривенно, через капельницы. После скандала руководство клуба почистило состав, поэтому игроки, выступающие за команду на данный момент, не имеют отношения к ситуации.

В настоящее время защитой хоккеистов и восстановлением их прав занимается группа юристов.

Информация о положительных допинг-пробах игроков «Толпара» появилась в апреле 2023 года. Позднее стало известно, что семь хоккеистов команды обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.

Ранее Буре заявил, что в повестке исполкома IIHF нет вопроса о допуске сборной России.