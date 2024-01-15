Агент Ленини: будущее Кевина в «Краснодаре» под вопросом
- Gettyimages.ru
«Кевин действительно хочет покинуть «Краснодар», мы давно изучаем этот вариант. Будущее в «Краснодаре» под вопросом. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует агента «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил один гол и отдал одну голевую передачу в 15 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ленини составляет €1,2 млн.
Ранее агент Алонсо сообщил, что футболист не покинет «Краснодар» до конца сезона.