Американка Гауфф считает, что 16-летнюю Андрееву ждёт большое будущее
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«Думаю, она потрясающий игрок. Её ждёт большое будущее. Я не очень хорошо знаю её лично. Но из того, что я видела, она очень милая девушка. Она кажется очень тихой и спокойной», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
Накануне 16-летняя Андреева впервые прошла круг на Australian Open.
В первом круге россиянка победила Бернарду Пера из США со счётом 7:5, 6:2. Во втором раунде она сыграет с Онс Жабер.
Ранее Жабер высказалась об Андреевой.