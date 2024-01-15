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Американка Гауфф считает, что 16-летнюю Андрееву ждёт большое будущее

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Американка Кори Гауфф поделилась мнением о россиянке Мирре Андреевой.
Американка Гауфф считает, что 16-летнюю Андрееву ждёт большое будущее
  • Gettyimages.ru

«Думаю, она потрясающий игрок. Её ждёт большое будущее. Я не очень хорошо знаю её лично. Но из того, что я видела, она очень милая девушка. Она кажется очень тихой и спокойной», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Накануне 16-летняя Андреева впервые прошла круг на Australian Open.

В первом круге россиянка победила Бернарду Пера из США со счётом 7:5, 6:2. Во втором раунде она сыграет с Онс Жабер.

Ранее Жабер высказалась об Андреевой.

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