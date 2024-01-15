Президент «Урала» назвал эмоциональность слабым местом Гончаренко
- РИА Новости
«У нас с Виктором Гончаренко великолепные отношения. Я глубоко уважаю его и как человека, и как профессионала. Не сомневаюсь, что он решит все задачи на сезон. Слабое место, как у меня, у него одно: он слишком эмоционален», — приводит слова Иванова пресс-служба клуба в Telegram-канале.
В текущем сезоне «Урал» набрал 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что бразильский полузащитник Вендел присоединился к команде на сборе в Абу-Даби.