Президент «Урала» назвал эмоциональность слабым местом Гончаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о слабом месте главного тренера Виктора Гончаренко.

«У нас с Виктором Гончаренко великолепные отношения. Я глубоко уважаю его и как человека, и как профессионала. Не сомневаюсь, что он решит все задачи на сезон. Слабое место, как у меня, у него одно: он слишком эмоционален», — приводит слова Иванова пресс-служба клуба в Telegram-канале.

В текущем сезоне «Урал» набрал 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что бразильский полузащитник Вендел присоединился к команде на сборе в Абу-Даби.