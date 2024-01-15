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Президент «Урала» назвал эмоциональность слабым местом Гончаренко

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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о слабом месте главного тренера Виктора Гончаренко.
Президент «Урала» назвал эмоциональность слабым местом Гончаренко
  • РИА Новости

«У нас с Виктором Гончаренко великолепные отношения. Я глубоко уважаю его и как человека, и как профессионала. Не сомневаюсь, что он решит все задачи на сезон. Слабое место, как у меня, у него одно: он слишком эмоционален», — приводит слова Иванова пресс-служба клуба в Telegram-канале.

В текущем сезоне «Урал» набрал 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что бразильский полузащитник Вендел присоединился к команде на сборе в Абу-Даби.

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